Galatasaray-PSG maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci hafta maçında 3 puanla tanışmak istiyor.
Temsilcimizin rakibi, daha önce iki defa mağlup ettiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PSG : Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi