Galatasaray-PSG maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci hafta maçında 3 puanla tanışmak istiyor.
Temsilcimizin rakibi, daha önce iki defa mağlup ettiği Fransız ekibi Paris Saint-Germain.
HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Seri
Belhanda
Feghouli
Babel
Falcao
Paris Saint-Germain
Navas
Meunier
Silva
Kimpembe
Bernat
Gueye
Marquinhos
Verratti
Sarabia
Di Maria
Mbappe