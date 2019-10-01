Galatasaray-PSG maçının muhtemel 11'leri

Takımının Galatasaray deplasmanında ortaya koyduğu futbolu çok beğenen Ersun Yanal, "Kadıköy'deki gibi rahat oynadık" dedi.

2

Fatih Terim: Derbide galibiyeti kaçırdık

Fenerbahçe derbisini yeniden izlediğini söyleyen Fatih Terim, "Öyle bir algı var ki biz kötü oynamışız sanki. 2 puanı kaybeden bizdik" dedi.