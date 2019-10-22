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Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

| AA
Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri
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Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibimiz, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, James, Hazard, Benzema.

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