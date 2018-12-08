Galatasaray-Rizespor - CANLI SKOR

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40' GOL.... Galatasaray 1-0 Ç.Rizespor (Rodrigues)
30' Oyun hareketlendi. Galatasaray hızlı atağında ceza alanına girerken Rodrigues vurdu, savunmadan dönen topu Muğdat kaleye yollamak istedi. Bu kez Saadane topu kornere yolladı.
15' Savunmanın hatasıyla ceza alanı içinde topu alan Onyekuru bekletmeden pasını çıkardı. Penaltı noktası hizasındaki Rodrigues bomboş durumda vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.
10' Galatasaray üst üste net fırsatlar yakaladı ancak golle sonuçlandıramadı. Rizespor ise kontra atak arıyor.
1' Mücadele başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi.
Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Eren
Ç. Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat