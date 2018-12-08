Galatasaray-Rizespor - CANLI SKOR

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla görüşme yaptığını açıkladı ve zamanla sonucunun belli olacağını söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak bordo-mavililer puanını 25'e yükselterek rakibini yakaladı.

Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olan Gomis, Al Nasr derbisinde 2 gol birden attı ve gol sayısını 11 maçta 9'a çıkarttı.

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan'ın özür dilemeden affedilmeyeceğini ifade etti.

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Slimani: Neden gol atamıyorum, bilmiyorum

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimanı, gol atamaması ile ilgili, "Daha önce böyle bir dönem yaşamadım, şaşkınım" dedi.