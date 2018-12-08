Galatasaray-Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK VAR

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak. Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.

Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren

Rizespor: Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muric