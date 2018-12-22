Galatasaray Rolando'yu alıyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ocak ayında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürürken, Portekiz basını sarı-kırmızılı ekibin Rolando'yu alacağını ifade etti.

DEVRE ARASI STOPER ALINACAK

Maicon'dan memnun olmayan Fatih Terim'in forvet transferinden sonraki ilk hedefi savunmaya takviye yapmak. Tecrübeli teknik adam Ozan Kabak ve Serdar Aziz'den memnun, yanlarına ise deneyimli bir isim arıyor.

Portekiz basınından Ojogo, sarı-kırmızılıların Marsilya forması giyen Rolando'yu kadrosuna katacağını manşetine taşıdı. Fransız kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli savunmacıya 2.5 yıllık kontrat teklif edildi.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon euroluk bir teklif yaptı. 6 ay sonra serbest kalacak oyuncu için Marsilya'nın da masaya oturup transfere izin vereceği aktarıldı.