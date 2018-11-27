Galatasaray, Rusya'da karda çalıştı

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

1 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Babel kadro dışı kalabilir Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyada bir taraftara hakaret eden Babel hakkında konuştu. Mahmutyazıcıoğlu, "Babel kadro dışı bile kalabilir" dedi.

2 Aykut Kocaman: Galatasaray maçı bir penaltıya indirgendi Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın bir penaltıya indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi.

3 Fatih Terim'den TFF yöneticilerine: Bedel ödemeliler Fatih Terim, yaptığı basın toplantısında kendisine verilen cezayla ilgili soruya "Biz bedel ödüyoruz ancak Turnuva alamayan yöneticiler bedel ödemeyecek mi?"diyerek cevap verdi.

4 Norveçli masa tenisi sporcusundan harika sayı Norveç'in Trondheim BTK takımının 15 yaşındaki sporcusu Christopher Chan, unutulmayacak bir sayı aldı.

5 Arsene Wenger Bayern Münih'le sahalara dönebilir Arsenal'deki 22 yılın ardından sezon başında görevinden ayrılan Arsene Wenger, Bayern Münih'e gitemeye sıcak bakıyor.

6 Beşiktaş'ta kritik maçlar öncesi eksik çok Avrupa Ligi'nde oynanacak Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta 9 eksik bulunuyor. Eksik futbolcuların 5'i G.Saray derbisinde de forma giyemeyecek.

7 Akhisarspor Seleznyov'un biletini kesti Disiplinsiz davranışlarıyla teknik ekip tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ve Akhisarspor'un devre arası yolları ayırmayı düşündüğü Seleznyov'un adı Galatasaray'la anılıyor.

8 Ayew 3 hafta sahalarda uzak kalacak Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

9 Pereira doldurma parfüm aldı Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pereira, Trabzon'daki yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.