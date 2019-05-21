Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

33'üncü haftada şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray yeni sezona hızlı başladı. Transfer hazırlıklarını sürdüren kulüp, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel'in sözleşmesi sona erince Hollandalı yıldız kulüp arayışına geçti. Bu noktada karşılıklı temasa geçen Galatasaray ile oyuncu anlaşmaya vardı.

Yeni dönemde yeniden İstanbul'a gelmesi beklenen Babel, yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçerek kendini sarı kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atacak. Babel'i isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu.