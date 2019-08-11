Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı

Uzun yıllar Galatasaray'da oynayan, ardından Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz sezon ise herhangi bir takımda forma giymedi.

Spor yazarı Attila Gökçe, şu an hala boşta olan deneyimli futbolcunun, Galatasaray yüzünden kendine kulüp bulamadığını yazdı.

Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin'in, geçen sezon başında 35 yaşındaki oyuncuyu aradığını belirten Gökçe, Şahin'in Sabri'ye, "Sakın bir yere söz verme, seni Galatasaray’a alacağız" dediğini daha sonra ise bu sözün tutulmadığını aktardı.

Attila Gökçe'nin yazısı şu şekilde:

"Sabri Sarıoğlu, benim için 'Galatasaray’ın ruhu' olarak adlandırdığım bir futbolcu. Bir önceki yıl Galatasaray’daki hizmetini sonlandırarak Göztepe’ye gitti. Orada başarılı bir sezon geçirdi.

2017-18 sezonunun sonunda Fatih Terim'in teknik ekibinden Levent Şahin, Sabri’yle konuşarak 'Sakın bir yere söz verme, seni Galatasaray'a alacağız' dedi. Sabri gelen teklifleri geri çevirerek bekledi. O söz yerine getirilmedi.

Sabri ile konuştum. Şunları söyledi: 'Sonunda sezonu boş geçirdim. Kişisel idmanlarıma devam ettim. Ama boştaki adam olduğum için teklif de gelmedi. 35 yaşındayım. Tecrübem ve enerjim yeterli. Oynamak istiyorum.'

Anladığım kadarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kadrolarında 'ocaktan yetişmiş' en az dört futbolcu zorunluluğu getirince Sabri’yi yoklamışlar. Arkası gelmemiş. Buradan dürüstçe duyurayım istedim. Sabri’nin menajeri değilim. Zaten o da kendi işini kendi görüyor."