Galatasaray, Sakaryaspor'a 3 attı

1 Fatih Terim: Yakında haberlerimiz olacak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada "Taraftara yakın zamanda bazı haberlerimiz olabilir." dedi.

2 Andre Ayew Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

3 Vida'nın yeni talibi Monaco Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Domagoj Vida için Beşiktaş'a 30 milyon euro teklif yaptığını yazdı.

4 Dünya Kupası'nın en güzel golünü Pavard attı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'nın sağ beki Benjamin Pavard'ın Arjantin'e attığı gol turnuvanın en iyi golü seçildi.

5 Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı çeyrek finalde 2018 Sualtı Hokeyi Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

6 Galatasaray'da Sinan Gümüş'e zam yapılacak Galatasaray yönetimi, yıllık 650 bin euroya oynayan Sinan Gümüş'e gelecek sezon için zamlı bir yeni sözleşme teklif edecek.

7 Real Madrid kaleyi Lloris'e emanet etmek istiyor La Liga ekiplerinden Real Madrid, Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans ortaya koyan Fransız kaleci Hugo Lloris'i transfer etmek için Tottenham'a 70 milyon euro teklifte bulunacak.

8 Volkan Demirel: Benfica'yı eleyeceğiz Volkan Demirel, 2013 yılında elendikleri Benfica'dan rövanşı alacaklarını ve Devler Ligi hasretini bu sezon bitireceklerini ifade etti.

9 Dört büyüklerin toplam borcu Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 9.5 milyar lira.