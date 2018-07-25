Galatasaray, Sakaryaspor'a 3 attı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı.
Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.
GOLLERİN BİRİ MUĞDAT'TAN
Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 21. dakikada Younes Belhanda ve 42. dakikada Sinan Gümüş'ten geldi.
Yeni transferlerden Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterirken Galatasaray maçı dolu tribünler önünde oynandı.