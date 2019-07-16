Galatasaray, Samatta için teklif yapacak

Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senagal'le şampiyonluk maçına çıkacak olan Diagne'yi satmayı planlayan sarı-kırmzılı ekip, Belçika ekibinden Samatta'yı almak için harekete geçti.

TÜM KULVARLARDA TOPLAM 32 GOL

Tanzanya formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta 1 gol atan 26 yaşındaki forvet, ülkesinin turnuvaya veda etmesi sonrası Genk'e döndü.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre, Aston Villa, Leicester City ve Watford'un ilgilendiği Samatta için Galatasaray da devreye girdi.

Geçen sezon Genk formasıyla 51 maça çıkıp 32 gol atan Tanzanyalı golcü, Beşiktaş'la İstanbul'da oynanan ve Belçika ekibinin 4-2 kazandığı Avrupa Ligi maçında da 2 kez ağları sarsmıştı.

Öte yandan Genk'in Samatta için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği ancak pazarlıkların ardından bu fiyatın aşağıya çekilebileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Diagne'yi 13 milyon euroya satarak, bu paranın bir kısmıyla Samatta'yı almayı hedefliyor.