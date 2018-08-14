Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak

1 Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada "Ofansif oynadık,taraftarımız da görmüştür ama yetmedi, acı gerçek bu." dedi.

2 Ali Koç'un Devler Ligi üzüntüsü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi sonrası Başkan Ali Koç büyük hayal kırıklığı yaşadı.

3 F.Bahçe elendi yayın gelirleri G.Saray'a kaldı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Devler Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, ciddi bir gelirin sahibi olacak.

4 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne vada etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, ilk maçı 1-0 kaybettiği Benfica ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

5 Emre Mor beklentilerin altında kaldı Futbolseverlerin geleceğin yıldızı gözüyle baktığı ancak transfer olduğu takımlarda beklentileri karşılayamayan Emre Mor'un yeni sezon öncesi keyfi yerinde.

6 Fatih Terim'in önceliği savunma Galatasaray Süper Lig'e galibiyetle başlasa da savunma hattındaki eksiklik Fatih Terim'i düşündürüyor. Deneyimli teknik adam, Serdar Aziz, Maicon ve Donk'la özel toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.

7 Fikret Orman'ın yönetim listesi şekilleniyor Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük değişikliğe gidecek.

8 Ünal Karaman: Trabzon'la şampiyonluk yaşamak istiyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

9 Süper Lig'de 9 maçın 8'inde VAR kullanıldı Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk hafta maçlarına damga vurdu. Hakemler 15 defa VAR'a başvurdu.