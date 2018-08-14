Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu.
4. TORBADAN KATILACAK
Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KESİNLEŞEN TORBALAR
1.TORBA (KESİN)
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
PSG
Man City
Juventus
Lokomotiv Moskova
Barcelona
2.TORBA (KESİN)
Tottenham
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
3.TORBA (KESİN)
Liverpool
Monaco
Roma
Schalke
CSKA Moskova
Lyon
4.TORBA (KESİN)
Galatasaray
Valencia
Club Brugge
Hoffenheim
Inter
Viktoria Plzen