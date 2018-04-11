Galatasaray şampiyonluğa çok yakın

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz Galatasaray, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Quigley'nin iyi oyununu sürdürmesiyle farkın kapanmasına müsaade etmeyen sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.
CİMBOM PARKEDEN GALİP AYRILDI
Üçüncü periyotta vites yükselten Galatasaray, bu çeyrekteki etkili oyunuyla farkı 21'e çıkardı ve final çeyreğine 68-47 üstünlükle girdi. Son periyotta da Quigley'nin skorer oyunuyla rahat bir performans sergileyen Galatasaray, parkeden 90-68'lik galibiyetle ayrıldı.
QUİGLEY 37 SAYI ATTI
Mücadelenin en skorer ismi 37 sayıyla Galatasaraylı Quigley olurken, Venezia'dan Williams ise 21 sayı üretti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Venedik kentinde oynayacak.
Temsilcimiz ikinci maçı 23 sayı veya üstü bir farkla kaybetmediği sürece şampiyonluk kupasının sahibi olacak. İtalyan ekibinin rövanş maçını 22 sayı farkla kazanması halinde ise maç uzayacak.