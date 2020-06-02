Galatasaray, Santiago Arias'ı istiyor

2017'den bu yana Galatasaray forması giyen Mariano'nun, sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Brezilyalı oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayı düşünmeyen sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir alternatif isimleri değerlendirmeye almıştı.

Aslan'ın, Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias ile ilgilendiği öğrenildi.

ATLETİCO MADRİD'DE MUTSUZ

Kolombiya basını tarafından; İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen Arias'ın, Galatasaray'a kiralık olarak gitmeye yakın olduğu yazıldı.

Öte yandan haberde, Radamel Falcao'nun bu transfere aracılık ettiği de belirtildi. Falcao'nun, Arias'la telefonda görüşerek, Türkiye'ye gelmesi adına ikna ettiği ifade edildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias, bu sezon La Liga'da yalnızca 7 karşılaşmada görev alabildi.