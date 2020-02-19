Galatasaray savunmasıyla Avrupa devleri arasında

Süper Lig’in ikinci yarısında gösterdiği performans ile bambaşka bir görüntüye bürünen Galatasaray, 22’nci hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alındığında kalesinde en az gol gören takımlar arasında 3’üncü sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Liga’da Real Madrid 16 gol ile 2’nci, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims 19 gol ile 4’üncü, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile 5’inci sırada bulunuyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARIN İÇİNDE LİGDE BİRİNCİ, AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 22 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım durumunda.

Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Avrupa’nın beş büyük ligine bakıldığında kalesinde en az gol gören ekip olarak 3’üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, öte yandan Süper Lig’de iç sahada yediği 8 gol ile Reims’den sonra Avrupa’nın 5 büyük liginde, taraftar önünde kalesinde en az gol gören 2’nci takım.

Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9 gol gördü.

GALATASARAY’DA MUSLERA ETKİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte 9’uncu sezonunu yaşayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu.

Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor.

33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig’de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.