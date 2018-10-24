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Galatasaray-Schalke 04 - CANLI SKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray-Schalke 04 - CANLI SKOR
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25' Oyunun bu bölümünde kontrolünü yeniden elimize aldık.

18' Bu dakikalarda Schalke etkili, kalemizde üst üste pozisyonlar var.

13' Schalke tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Konoplyanka Muslera ile karşı karşıya kaldı aşırtma vuruşunu Linnes çizgiden çıkardı.

9' Garry Rodrigues'in uzaktan füzesini Schalke genç kalecisi Nübel yumrukladı.

5' Mücadeleye oldukça kontrollü başladık. Geriden oyun kurarak ileri çıkmaya çalışıyoruz.

1' Mücadele başladı. Galatasaray'a başarılar dileriz.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak puan cetvelinde rakibinin üzerine çıkmak istiyor.

Devler Ligi'nde Galatasaray'ın 3 puanı, Schalke 04'ün ise 4 puanı var.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

Schalke 04: Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth

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