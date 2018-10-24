Galatasaray-Schalke 04 - CANLI SKOR

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

Atletizm kariyerini sonlandırıp futbola başlayan Usain Bolt, Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla profesyonel sözleşme imzalamak için 3 milyon dolar isteyince kadro dışı bırakıldı.

Mehmet Demirkol, sözleşmelerin TL'ye çevrilmeye milli takımdan başlanması gerektiğini belirterek, "Lucescu da maaşını Türk lirası olarak alsın" dedi.

Real Madrid, Juventus'a transfer olmak isteyen Marcelo'nun alternatifini buldu. İspanyol devi, bir dönem Galatasaray forması giyen Telles'i alacak.

Şenol Güneş, kendisini para üzerinden eleştirenlere, "Siz paranızı devlete hibe edin, ben de edeceğim" diyerek cevap verdi.

Galatasaray, Fatih Terim'in gelmesinin ardından çıkışa geçen Sinan Gümüş'ün sözleşmesini yüzde yüz zam yaparak 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

Trabzonspor Teknik Diretörü Ünal Karaman, 3 puan alamadıklarında büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi ve "Personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Genk'in teknik direktörü Philippe Clement, siyah-beyazlı takımın Real Madrid gibi büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

Genk'in Hocası Clement: Real de Beşiktaş da büyük takım

1 Galatasaray-Schalke 04 maçı muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

2 Galatasaray'ın Schalke'yi yendiği maç Galatasaray bu akşam sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Temsilcimiz, Alman ekibiyle 2013 yılında yine Devler Ligi'nde karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

3 Bolt 3 milyon dolar isteyince kadro dışı kaldı Atletizm kariyerini sonlandırıp futbola başlayan Usain Bolt, Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla profesyonel sözleşme imzalamak için 3 milyon dolar isteyince kadro dışı bırakıldı.

4 Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlar tamamlandı.

5 Şenol Güneş TL haberlerini yalanladı Şenol Güneş, kendisini para üzerinden eleştirenlere, "Siz paranızı devlete hibe edin, ben de edeceğim" diyerek cevap verdi.

6 Mehmet Ekici, Cocu'dan şikayetçi Sivasspor maçında oyuna sonradan girip sakatlanan Mehmet Ekici, "Cocu'ya ısınmadan bizi oyuna alma diyoruz ama dinlemiyor" diyerek yardımcı hocalara dert yandı.

7 Beşiktaş'ın göndereceği futbolcular Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 4 futbolcu ile yollar ayrılıyor.

8 Real Madrid Telles'i transfer edecek Real Madrid, Juventus'a transfer olmak isteyen Marcelo'nun alternatifini buldu. İspanyol devi, bir dönem Galatasaray forması giyen Telles'i alacak.

9 Ünal Karaman: Çay isterken yüzüne bakmaya utanıyorum Trabzonspor Teknik Diretörü Ünal Karaman, 3 puan alamadıklarında büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi ve "Personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum." dedi.