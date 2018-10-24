Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

1 Galatasaray'ın Schalke'yi yendiği maç Galatasaray bu akşam sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Temsilcimiz, Alman ekibiyle 2013 yılında yine Devler Ligi'nde karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

2 Galatasaray-Schalke 04 maçı muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

3 Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlar tamamlandı.

4 Cengiz Ünder gollere devam ediyor Cengiz Ünder, hem İtalya Ligi'nde hem de Avrupa arenasında attığı gollerle adından söz ettiriyor.

5 Fenerbahçe'de gündem yeniden eski şampiyonluklar Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'deki şampiyonluk sayıları ile ilgili bir girişim başlattı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde "Futbolda 28 şampiyonluğumuz var" vurgusu yapıldı.

6 Ertuğrul Sağlam: İyiler sendeler ama asla yıkılmaz Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikten sonra galibiyete hasret kaldı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam "Akbabalar üzerimize çullanmadan ayağa kalkmak zorundayız" dedi.

7 Schalke cephesi galibiyete inanıyor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Christian Heidel, İstanbul'dan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.

8 Valbuena'ya Fransa'dan teklif var Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sahada olup olmaması tartışma konusu olan Valbuena'ya Fransa ekibi Lille talip oldu. Fransız ekibi devre arasından resmi teklif yapacak.

9 Çağla Büyükakçay 2. turda İpek Soylu'yu 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 mağlup eden Çağla Büyükakçay, 18. Cumhuriyet Kızları ITF Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.