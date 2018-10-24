Galatasaray-Schalke 04 maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak Galatasaray-Schalke maçı BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray ile Schalke arasındaki karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını, Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Benoit Millot ve Jerome Miguelgorry'nin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.
Devler Ligi'nde Galatasaray'ın 3 puanı, Schalke 04'ün ise 4 puanı var.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fernando, Muslera, Linnes, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren
SCHALKE: Alexander Nübel, Caligiuri, Sane, Matija Nastasic, Mendyl, Omar Mascarell, Rudy, McKennie, Konoplyanka, Breel Embolo, Mark Uth