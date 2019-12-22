Galatasaray, Selçuk İnan'la kazanamıyor

Galatasaray, Göztepe karşısında 2-1 kaybederken, Selçuk İnan'ın da sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı.

Zira sarı kırmızılı ekip, deneyimli orta saha oyuncusunun ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 maçta da üç puan alamadı.

Sarı kırmızılılar Selçuk'un oynadığı maçlarda ligde Denizli'ye 2-0, Göztepe'ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde ise Club Brugge 1-1 berabere kalıp, PSG'ye 5-0 yenildi.

SELÇUK'UN FORMA GİYDİĞİ MAÇLAR

1-2 Göztepe

2-2 Ankaragücü

0-0 Gençlerbirliği

1-1 Konyaspor

0-2 Denizlispor

1-1 Club Brugge

0-5 Paris SG