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Galatasaray Semih Kaya'nın maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Semih Kaya'nın kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım savunma oyuncusuna 3.7 milyon TL ödeyecek.

Galatasaray Semih Kaya'nın maliyetini KAP'a bildirdi
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Galatasaray Kulübü, Çekya Ligi'nde Sparta Prag forması giyen eski futbolcusu Semih Kaya'nın transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada futbolcunun kulübüne kiralama bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.

Galatasaray Semih Kaya transferini duyurdu - VİDEO

MALİYETİ AÇIKLANDI

Galatasaray, 27 yaşındaki savunma oyuncusuna sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL transfer ücreti ödeyecek.

Resmi Twitter hesabından yapılan videolu duyuruda daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcu "Ben Galatasaraylı Semih" ifadelerini kulllandı.

KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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