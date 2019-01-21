Galatasaray Semih Kaya'nın maliyetini KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Çekya Ligi'nde Sparta Prag forması giyen eski futbolcusu Semih Kaya'nın transferini resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı takım KAP'a yaptığı açıklamada futbolcunun kulübüne kiralama bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.
Galatasaray Semih Kaya transferini duyurdu - VİDEO
MALİYETİ AÇIKLANDI
Galatasaray, 27 yaşındaki savunma oyuncusuna sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL transfer ücreti ödeyecek.
Resmi Twitter hesabından yapılan videolu duyuruda daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcu "Ben Galatasaraylı Semih" ifadelerini kulllandı.
KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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