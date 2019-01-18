Galatasaray Semih'i kiraladı

Galatasaray, Marcao'dan sonra bir stoper takviyesi daha yaptı. Galatasaray'dan Sparta Prag'a satılan Semih Kaya, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli futbolcunun kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

SEMİH'E 700 BİN EURO MAAŞ

Serdar Aziz'in satış listesine konmasından sonra Marcao'yu transfer eden Galatasaray, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılmasından sonra da Semih Kaya'yı kadrosuna kattı.

Temmuz 2017'de 2 milyon euro karşılığında Sparta Prag'a satılan 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandı. Kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek olan sarı-kırmızılıların Semih'e ise 700 bin euro maaş vereceği öğrenildi.

Bu transferle birlikte Galatasaray'daki stoper rotasyonu ise; Maicon, Marcao, Semih Kaya ve Ahmet Çalık şeklinde oldu.

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