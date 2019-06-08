Galatasaray, Şener Özbayraklı transferini bitirdi

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni transferlerini yavaş yavaş açıklamaya başlayacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak Şener Özbayraklı'ya imza attıracak.

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Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı takımla anlaşma sağladı. TRTSpor'un haberine göre deneyimli sağ bek bugün sağlık kontrolünden geçecek ve resmen Galatasaray'a imza atacak. Pazartesi günü ise transferin borsaya bildirileceği ifade edildi.

Şener Özbayraklı Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi olacak. Milli futbolcunun ardından ise Jimmy Durmaz ve Babel de sarı-kırmızılı formayı giyecek.

29 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile sadece 9 maça çıkıp 592 dakika sahada kaldı.