Galatasaray Serdar Aziz'i bedavaya göndermeyecek

Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz olarak rakip takımlara satılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

FESHEDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki sözleşmenin cuma günü feshedileceğini ifade etti.

Serdar Aziz'in Galatasaray'da kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Canatar,"Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Sayın Albayrak beni aradı. Ben şahsen bu ayrılıktan çok üzüntü duyuyorum dedi. Yaşanacakmış, hiç problem değil dedi. Bana Galatasaray'dan devam edilmesi üzerine bir teklif gelmedi. Biz kulüple en iyi diyaloglar şeklinde devam ettik. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz toplantılardan çıktıktan sonra her zaman kulübe bilgi vermişimdir. Artık bu sürecin Serdar açısından da daha fazla yıpratıcı bir hal almaması için bir konuşma yapıldı" şeklinde konuştu.





GALATASARAY CEVAP VERDİ

Galatasaray Kulübü'nden karşı açıklama gecikmedi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada Serdar Aziz'in bonservissiz olarak gönderilmeyeceğinin altı çizildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz’in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır."