Galatasaray, şimdi de Erdoğan'ın peşinde

Gelecek sezon daha da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un bir diğer önemli oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'u da gözüne kestirdi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sezon sonunda Yiğidolar'la sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun da, diğer iki takım arkadaşı gibi Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

G.SARAY'A GOL ATMIŞTI

Erdoğan, hatırlanacağı gibi ligin 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a gol atmıştı.

4 GOL 2 ASİST

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu, 4 gol atıp 2 de asist yaptı.