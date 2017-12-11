Galatasaray Sivas'a gençleri götürdü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu kente gitti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.
ÖNEMLİ İSİMLER YER ALMADI
Teknik direktör Tudor tarafından belirlenen 19 kişilik Sivas kafilesinde, önemli isimler yer almadı.
Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci ve Mariano Ferreira Filho'nun sakatlıkları, Bafetimbi Gomis'in ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bulunmadığı kafileye, Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Jason Denayer, Yasin Öztekin, Younes Belhanda, Badu Ndiaye, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de dahil edilmedi