1 Galatasaray Sivasspor ile berabere kaldı Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

2 Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı Rizespor, Alanyaspor maçı öncesi Mehmetçik'e destek verdi. Başkan Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular, askeri kamuflaj ile seremoniye çıktı.

3 Semih Kaya kayıpları oynuyor Sparta Prag formasını son olarak kasım ayında giyen ve sakatlığı bulunmayan Semih Kaya, 16 haftadır hiç forma şansı bulamadı.

4 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli Bahreyn'de düzenlenecek 2. yarış, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

5 Adem Ljajic: Beni izlemeye gelen taraftara öfkelenmem Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Ankaragücü maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketle eleştirilmişti. Sırp oyuncu ise,"Taraftara kesinlikle herhangi bir tepki göstermedim" diyerek kendini savundu.

6 Beşiktaş'ta Atiba'nın ikinci baharı Atiba Hutchinson, Beşiktaş-Ankaragücü maçında yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele kazanma ve bir penaltı yaptırdı. Kanadalı oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen oyunuyla göz doldurmaya devam ediyor.

7 Fenerbahçe'de Max Kruse 1 ay yok Fenerbahçe'de Denizlispor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Max Kruse'nin durumu belli oldu. Alman oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

8 Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti Süper Lig'de 9 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar, Konyaspor maçında Başkan Adil Gevrek'i istifaya davet etti. Maç sonunda Gevrek ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kavga çıktı.

9 Trabzonspor'da Ndiaye'den ilginç görüntü Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta bordo-mavili takımdan Badou Ndiaye'nin taktik kağıdını yemesi dikkat çekti.