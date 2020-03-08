Galatasaray Sivasspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadında Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor, Fatih Aksoy'un sol kanattan yaptığı ortasına diziyle vuran Hakan Arslan'ın şutu ile dakika 7'de öne geçti.
Galatasaray, 14'üncü dakikada Falcao'nun golüyle skoru eşitlerken, 37'nci dakikada Falcao'nun kafasıyla indirdiği topa ceza sahasında bomboş bir şekilde vuran Feghouli'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Sivasspor, 59'uncu dakikada Emre Kılınç'ın, Muslera'nın kurtardığı penaltı atışında dönen topa ikinci vuruşunda ağları havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.
BAŞAKŞEHİR HAFTAYI KARLI KAPATTI
Öte yandan şampiyonluk yarışında mücadele eden takımlardan Trabzonspor, Gaziantep FK’yla berabere kalmıştı.
Şampiyonluğun diğer adaylarının karşı karşıya geldiği Sivasspor-Galatasaray mücadelesinde de kazanan çıkmadı.
Haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Başakşehir ise önemli bir üç puan almış oldu.
Böylelikle Başakşehir rakipleriyle arasındaki puan farkını 3’e çıkardı.