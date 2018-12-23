Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldukları maçın ardından takımı tribüne çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaparak futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından yaptığı basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusunu, "Görevimin başındayım." diyerek yanıtladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusuna, "Bu tabloyla 29. haftaya girersek şampiyon da oluruz." cevabını verdi.

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