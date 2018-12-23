Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPOETS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26 puan topladı. Lider Başakşehir'in 8, ikinci Evkur Malatyaspor'un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Sivasspor'u yenerek hem 2018'deki son maçını kazanmak hem de iç sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Eren
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Torje, Ndinga Robinho, Emre, Muhammet