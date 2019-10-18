Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

1 Zidane ile Pogba'nın transfer görüşmesi Real Madrid'in Fransız teknik adamı Zidane, milli arada Manchester United'ın yıldızı Pogba ile Dubai'de buluştu. İngiliz basını, ikilinin transfer görüşmesini fotoğrafladı.

2 Falcao'nun sakatlık sebebi Galatasaray'da sakatlığı devam eden Falcao'nun, hazır olmadan oynatıldığı için aşil tendonundaki ağrıların arttığı ifade edildi.

3 Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalıyor Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve yeniden Avrupa'nın devleri tarafından takip edilen Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de yapacaklarım var" dedi.

4 De Colo 39 sayı attı Fenerbahçe kazandı Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko; Baskonia'yı, De Colo'nun 39 sayı atarak rekor kırdığı maçta 87-80 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez kazandı.

5 Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

6 Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri Beşiktaş Kulübü, 20 Ekim'de yeni başkanını seçecek. Adaylar, seçime kısa bir süre kala yönetim kurulu listelerini Divan'a sundu.

7 Merih Demiral'ı Manchester United istiyor Manchester United, milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro önerdi, ancak İtalyan devinin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

8 Salah'tan kızına doğum günü jesti Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, kızının doğum günü için Moana isimli animasyon filmindeki Maui karakterine büründü.

9 Ersun Yanal bir stoper daha istiyor Göreve geldiği günden bu yana 4 stoper transferi yaptıran Ersun Yanal, devre arasında bir defans oyuncusu daha istedi. Yanal'ın, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'den memnun olmadığı öğrenildi.