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Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den, naklen yayınlanacak.

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise; 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.

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