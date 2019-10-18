Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den, naklen yayınlanacak.
Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise; 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone.
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Mert, Hakan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone.