Galatasaray-Sivasspor - CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakikalık kayıp zaman eklendi

42' Galatasaray 2-0 Sivasspor (Andone- Penaltı)

40' Soldan ceza sahasına giren Andone, Aaron'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

39' Ömer Bayram'ın serbest vuruştan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Luyindama kafayı vurdu ancak Samassa gole izin vermedi.

35' Sivasspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mert'in şutu yandan auta gitti.

33' Ceza sahasında topla buluşan Babel kaleciyi de yatırıp şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

31' Sivasspor'da Fernando oyun durduktan sonra hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.

30' Savunmanın hatasında araya giren Andone sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak top farklı şekilde auta gitti.

25' Soldan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un pasında Ömer Bayram son anda araya girerek mutlak GOL tehlikesini önledi.

24' Galatasaray'da Luyindama sarı kart gördü.

22' Gool... Galatasaray 1-0 Sivasspor (Andone)

21' Gelişen kontrakta topla buluşan Florin Andone ceza sahasına girmeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

16' Ceza sahası içerisinde Luyindama'nın uzaklaştıramadığı top Fernando'nun önünde kaldı ancak bu futbolcu çok kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

15'Uğur'un soldan yaptığı ortayı Emre Kılınç ceza sahası içerisinde kontrol etti ancak Marcao hızlı davranarak araya girdi ve tehlikeyi önledi.

13' Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in şutunda Muslera mutlak golü önledi.

10' Babel'in pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ortasında Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Luyindama'nın ceza sahasına gönderdiği topu Babel kafayla indirdi ancak Samassa kalesini zamanında terk edip topa Andone'den önce hakim oldu.

4' Emre Mor'un pasında topla buluşan Şener ortasını yaptı, Babel'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

1' Maç başladı.

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise; 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare