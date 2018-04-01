Galatasaray skorboarddan sorumlu kişiyi kovdu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, 2-1'lik galibiyetle liderliğini korudu. Maçın ardından skorboardda yer alan "Şampiyonların kupası müzesinde olur!" ifadesi iki camia arasında krize yol açtı.

TRABZONSPOR: "CEVAP İSTİYORUZ"

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, maçın ardından stadyumdaki ifadelerin ne anlama geldiğinin merak edildiği belirtilerek, "Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki skorborda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz, hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY: "GEREKSİZDİ HEMEN KALDIRDIK"

Trabzonspor'un açıklamasının ardından Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de açıklama geldi.

Sarı kırmızılı camidan yapılan açıklamada;

"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.

Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.

Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz." ifadelerine yer verildi.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: "KOVACAĞIZ"

Maçın ardından konu hakkında konuşan Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, "Bu skorboard işini araştıracağız. Sorumlu kişinin işine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.