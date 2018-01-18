Galatasaray sol bekini Süper Lig'de buldu

Yaz transfer döneminde alamadığı Asamoah için devre arasında da teklif yapan Galatasaray, Ganalı oyuncunun transferini sonuçlandıramadı. Alternatif olarak görülen futbolcularla da anlaşamayan sarı-kırmızılı ekip Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi'yi transfer etti.

UEFA KRİTERLERİ VE YABANCI KURALI ENGEL OLDU

Galatasaray'ın başta Asamoah olmak üzere teklif götürdüğü isimlerle maddi anlamda anlaşma sağlayamadı. UEFA Finansal Fair Play konusunda sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı takımda bir diğer sorun da yabancı kontenjanında yaşandı.

14 yabancı kuralından dolayı transfer yapmak için yabancı oyuncu göndermek zorunda olan Galatasaray, bu durumun da yarattığı ekstra maliyetten dolayı yerli oyunculara yöneldi.

NTV Spor'dan Evren Göz'ün haberine göre Galatasaray, Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için Gençlerbirliği ile anlaşma noktasına geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için Başkent ekibine yaklaşık 750 bin euro ödenecek. Transferin en geç hafta başında açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'ın kadrosunda orijinal mevkisi sol bek olan Latovlevici ve Hakan Balta bulunuyor.