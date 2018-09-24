Galatasaray'ın son 4 sezon deplasman performansı

Galatasaray, son 4 sezonda çıktığı 54 deplasman maçında 20 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak tarihinin en kötü performanslarınan birine imza attı.

Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı. Ligde sezonun ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında Trabzonspor'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu.

2015-2016 SEZONUNDA GALİBİYET HASRET

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi. Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı Başakşehir müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.

Galatasaray, 2016-2016 sezonunda son 3 dönemin en iyi dış saha performansını sergiledi. Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 mücadelede puan kaybı yaşadı. 2016-2017 sezonunda rakip sahadaki 17 müsabakanın 9'unu kazanan Galatasaray, dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

7 MAĞLUBİYETLE ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda dış sahadaki 7 mağlubiyete rağmen şampiyonluğu kazandı. Geçen sezona Tudor yönetiminde başlayan Galatasaray, deplasmandaki ilk 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılarda deplasmanda arka arkaya yaşanan 4 mağlubiyetin ardından Tudor ile yollar ayrıldı.

Fatih Terim'in gelmesinin ardından çıkışa geçen Galatasaray, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyet yaşadığı bir sezonda mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki dış saha performansı şöyle: