Galatasaray son 9 derbide hiç kazanamadı

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.



Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

EN SON BEŞİKTAŞ'I YENMİŞLERDİ

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.



Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.



Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.



Rakipleriyle oynadığı bu 9 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.