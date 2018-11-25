Galatasaray son antrenmanını taraftara açık yapacak

Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine taraftarı uğurlayacak.
TARAFTAR GRUBU GİRİŞİMİ DUYURDU
Sarı-kırmızılı kulübün taraftar grubu ultrAslan, yaptığı açıklamayla girişimi duyurdu.
"Beşiktaş maçı öncesinde stadımızda taraftarımıza açık idman yapılması yönünde bizlere gelen yoğun talep üzerine Fatih Terim hocamızla görüştük ve idman sözü aldık."
FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ YAPMIŞTI
Kulüpten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Galatasaray, aynı uygulamayı geçen sezon Fenerbahçe derbisi öncesi yapmıştı.
Karşılaşma öncesi son antrenmanını TT Stadı'nda yapan sarı-kırmızılılara 27 bin 681 taraftar tribünden destek vermişti.