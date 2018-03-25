Galatasaray son çeyrekte kazandı

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, bordo-mavili ekip ise 14. kez mağlup oldu. İki takımın da sert savunmayla başladığı mücadelenin ilk basketini, Galatasaray Odeabank'tan Hardy kaydetti.

Karşılaşmanın 5. dakikası ev sahibi ekibin 15-10 üstünlüğü ile geçildi. Molanın ardından iki üç sayılık basket bularak 7. dakikada 19-17 öne geçen Trabzonspor, ilk periyotu 23-22 önde bitirdi. İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, skoru lehine çevirmeyi başardı. Kısa sürede toparlanan Trabzonspor, peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 14. dakikada 32-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, Hendrix ve Juskevicius ile rakibine karşılık verirken, Heslip ile etkili olan Trabzonspor soyunma odasına 47-44 önde gitti.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Üçüncü çeyreğe de 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Odeabank, skor üstünlüğünü ele geçirse de kısa sürede toparlanan bordo-mavililer, Obekpa'nın smacıyla 25. dakikada maça denge getirdi: 54-54. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada son periyoda da 62-59 Trabzonspor'un üstünlüğüyle girildi. Galatasaray Odeabank son periyoda Göksenin Köksal'ın üst üste kaydettiği basketlerle başladı ve skoru 65-62 yaptı.

Trabzonspor, Green'in üç sayılık basketiyle skoru yeniden dengelese de ev sahibi ekip, 6-0'lık bir seri yakalayarak rakibine üstünlük kurdu ve 37. dakikayı 74-71 üstün geçti. Sonraki bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 84-78 galip ayrıldı.