Galatasaray stadın kapasitesini 60 bine çıkarıyor

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da kombine kartları adeta kapış kapış gidiyor.

HEDEF 50 BİN KOMBİNE SATMAK

Bu sezon 41 bin adet kombine satan Cimbom'da hedef 50 bin satış yaparak rekor kırmak.

Özellikle Radamel Falcao transferinin ardından kombine ve loca satışlarında patlamaya yaşayan sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, stadın kapasitesini artırmak için harekete geçti.

ARSENAL'İN STADI İNCELENECEK

Bu proje için Türk Telekom ile aynı yüzölçümüne sahip olan Arsenal'in Emirates Stadı'nı mercek altına alan Aslan, stadın planlarını İngiltere'den getirme kararı aldı.

Yönetim, 3 santimetre olan koltuk aralıklarını daraltarak kapasiteyi 60 bine çıkarmayı hedefliyor. Kulübün, sezon biter bitmez çalışmalara başlayacağı öğrenildi.