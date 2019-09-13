Galatasaray stadın kapasitesini nasıl artıracak

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Ailece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Eğer Galatasaray beni transfer etmek isterse beni alın demek için hemen Beşiktaş'ı ararım" dedi.

MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

Fenerbahçe'deki performansını milli takımda da sürdüren ve Çekya ile İngiltere maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup, Gazişehir Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı. Lens ise teknik ekibin kararıyla kafileye dahil edilmedi.

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, geçen sezon itibarıyla 10,6 milyar liraya ulaştı.

Leicester City'de oynayan milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu. Kırmızıların, başarılı futbolcu için devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

1 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

2 G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok Başakşehir, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ceza almasını yayınlayınca, sarı kırmızılı kulüpten sert tepki geldi.

3 Vedat Muriç'i 7 kulüp istiyor Fenerbahçe'deki performansını milli takımda da sürdüren ve Çekya ile İngiltere maçlarda 2 gol atıp 2 de asist yapan Vedat Muriç, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

4 Fatih Terim'in cezalı olduğu 21 maçta alınan sonuçlar Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim'e verilen cezayı 3 maça düşürmesi, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu cezaların takımı daha da motive edeceğini düşünüyor.

5 Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim Ailece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Eğer Galatasaray beni transfer etmek isterse beni alın demek için hemen Beşiktaş'ı ararım" dedi.

6 4 büyüklerin toplam borcu Türk futbolunun önde gelen kulüpleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, geçen sezon itibarıyla 10,6 milyar liraya ulaştı.

7 Kenan Vatansever: Sigara sağlığa zararlı Çocuklar için oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında sigara içerken görüntülenen ve çocuk olmadığı daha sonra anlaşılan 36 yaşındaki taraftar Kenan Vatansever, İngiliz basınının bile dikkatini çekti.

8 Elneny: Hocamız Guardiola futbolu oynatıyor Dün DM ifşasıyla gündeme gelen Beşiktaş'ın yeni transfer Elneny, siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

9 Galatasaray stadın kapasitesini nasıl artıracak Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park Stadı'nı inceleyen Galatasaray yönetimi, kale arkası tribününe anahtarla kilitlenip açılabilen koltuklar yerleştirerek kapasiteyi genişletmeyi planlıyor.