Galatasaray stadın kapasitesini nasıl artıracak

Bu sezon 42 bin adet kombine satan Galatasaray, gelen yoğun talep üzerine stadın kapasitesini artırma kararı almıştı.
TFF'den izin alan Cimbom, iki kale arkasında bulunan tribünleri genişletmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda birçok statta inceleme yapan yönetim, Borussia Dortmund'un uyguladığı sistemde karar kıldı. Peki bu model nasıl işliyor?
Tribünlere anahtarla kilitlenip açıklabilen koltuklar yerleştirecek olan sarı-kırmızılılar, bu yöntemi lig ve kupa maçlarında uygulayacak.
UEFA İZİN VERMİYOR
Aslan, ayakta maç izlemeye UEFA izin vermediği için Avrupa maçlarında koltukları açacak.
Böylece Şampiyonlar Ligi veya UEFA müsabakalarında 52 bin olan stat kapasitesi, Türkiye'deki karşılaşmalarda 62 bine yükseltilecek.