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Galatasaray, Sunday Alimi'yle sözleşme imzalayacak

Galatasaray, geçtiğimiz sezon U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi'yle profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

Galatasaray, Sunday Alimi'yle sözleşme imzalayacak
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Finansal Fair Play nedeniyle taraftarın beklediği transferleri henüz yapamayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe gibi genç futbolculara yönelme kararı aldı.

Cimbom, Onyekuru'un ardından ikinci transferini kendi içinden yaptı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi'yi profesyonel yapma kararı aldı.

G.Saraylı Sunday Alimi'den 1 gol 2 asist - İZLE

3 GOL 7 ASİST

Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Terim'in isteği üzerine profesyonel sözleşme yapılacak olan 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.

Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı. 

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