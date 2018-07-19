Galatasaray, Sunday Alimi'yle sözleşme imzalayacak

Finansal Fair Play nedeniyle taraftarın beklediği transferleri henüz yapamayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe gibi genç futbolculara yönelme kararı aldı.
Cimbom, Onyekuru'un ardından ikinci transferini kendi içinden yaptı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi'yi profesyonel yapma kararı aldı.
G.Saraylı Sunday Alimi'den 1 gol 2 asist - İZLE
3 GOL 7 ASİST
Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Terim'in isteği üzerine profesyonel sözleşme yapılacak olan 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.
Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı.