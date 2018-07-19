1 Ahmet Ağaoğlu: Benfica Abdülkadir'i istedi Benfica'nın Abdülkadir için 14'ü peşin olmak üzere 20 milyon dolarlık bir teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, Portekiz kulübünü reddettiklerini söyledi.

2 Galatasaray, Sunday Alimi'yle sözleşme imzalayacak Galatasaray, geçtiğimiz sezon U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi'yle profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı.

3 Türkiye, kadınlar sutopunda da farklı yenildi 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası kadınlar kategorisinde Türkiye, gruptaki üçüncü maçında İspanya’ya 32-2 yenildi.

4 24 saatte 500 bin Ronaldo forması satıldı Juventus'un ilk 24 saat içerisinde 500 binden fazla Ronaldo forması sattığı ortaya çıktı. İtalyan devinin bu satıştan tam 60 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

5 Fikret Orman: Mertcan'la yaptığımız anlaşmayı feshettik Beşiktaş, 885 bin dolar karşılığında Trabzonspor'da 4 yılda sadece 3 dakika oynayan Mertcan Çam'ı transfer etmişti. Başkan Fikret Orman, Çam'ın sözleşmesini feshettiklerini duyurdu.

6 Tottenham Cengiz'i istiyor Tottenham Kulübü, geçtiğimiz sezon Roma'nın en iyi isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlere başladı.

7 Fernando'ya göre çalıştığı en iyi teknik direktör Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Fatih Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

8 Adidas her takıma aynı formayı tasarladı Adidas'ın sponsorluğunu yaptığı takımlar için çıkardığı kaleci formaları birbirine çok benziyor.

9 Fenerbahçe Emre Mor'un peşinde Bu sezon genç futbolculara yönelen Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Emre Mor için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.