Galatasaray taraftarda da lider

2017-2018 sezonuna hızlı bir giriş yapan ve liderliğini sürdüren Galatasaray, ilk 11 hafta itibarıyla seyirci ortalamasında da zirvenin sahibi oldu.

40 BİN 842

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu maçlarda 40 bin 842 seyirci ortalamasıyla bu alanda da zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz sezon ilk 11 hafta sonunda 33 bin 293 seyirci ortalamasını yakalayan Galatasaray, ortalama seyirci sayısını maç başına 7 bin 549 kişi artırdı.

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakipleri arasında da bu sezon 40 bin ortalamayı geçenilk takım olarak ön plana çıktı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip bu sezon sahasında, "dört büyükler" içinde yalnızca Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA

Seyirci ortalamasında Galatasaray'ı, ligde son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlı takım Vodafone Park'taki karşılaşmalarında, 11 haftada 34 bin 225 seyirci ortalamasını tutturdu. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezonki 30 bin 138 taraftar sayısı ortalamasını da geçmiş oldu.

Şenol Güneş'in ekibi, bu sezon sahasında şu ana kadar "dört büyükler" içinde yalnızca Trabzonspor'u konuk etti.

F.BAHÇE'DE ARTIŞ VAR

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise ligde şu ana kadar umduğunu bulamamış olsa da taraftar sayısında geçtiğimiz sezona göre büyük artış sağladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ilk 11 haftasında 18 bin 907 seyirci ortalamasına oynarken, sarı-lacivertlilerin bu sezon ise aynı dönemde ortalama seyirci sayısı 30 bin 443 olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertli ekibin, seyirci ortalamasındaki bu artışta, ilk 11 haftada sahasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını oynaması da etkili oldu.