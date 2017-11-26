Galatasaray taraftarı Latovlevici'yi ıslıkladı

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında evide Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'nda büyük bir coşku yaşanırken, tek bir futbolcuya tepki gösterildi.

LATOVLEVİCİ ISLIKLANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Rumen futbolcuyu ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.

Taraftarların tepkisine ellerini iki yana açarak karşılık veren teknik direktör Igor Tudor, 70. dakikada Latovlevici'yi kenara alarak yerine Martin Linnes'i oyuna dahil etti. Kenara gelen Latovlevici'yi alkışlayan ve elini sıkan Tudor, oyuncusuna destek verdi.