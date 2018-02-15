Taraftarlar, merkez Onikişubat ilçesindeki Hz. Yunus Camisi'nde yatsı namazı öncesi bir araya geldi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA DESTEK VERDİ

Cami görevlilerince Mevlid-i Şerif okundu. Ardından dualar edildi ve ilahiler okundu. Fenerbahçeli taraftarların da destek verdiği programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarı Mehmetçik için mevlit okuttu VİDEO

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT OKUTMAK İSTEDİK

"ultrAslan" Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar, yaptığı açıklamada, sosyal faaliyetlerde de büyük roller üstlendiklerini belirterek, "Başta bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile onların emanetini korumak için Zeytin Dalı Harekatı'nda ve ülkemizin dört bir yanında şehit düşen güvenlik güçlerimiz için Mevlid-i Şerif okutmak istedik. Bizimle olan başta tribün grupları olmak üzere herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da şehit ailelerine destek olmak için Mehmetçik Vakfı ve TSK Dayanışma Vakfına bağışta bulunma çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.