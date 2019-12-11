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Galatasaray taraftarı PSG’lileri kovaladı: Kaçmayın lan

PSG maçı öncesi Galatasaraylı taraftarları tahrik ederek taşkınlık çıkaran Fransız taraftarlara karşılık veren Türk taraftarlar, ara sokaklarda PSG'lileri kovaladı.

| Haber Merkezi
Galatasaray taraftarı PSG’lileri kovaladı: Kaçmayın lan
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Şampiyonlar Ligi A gurubunda son maçını Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla deplasmanda oynayan sarı kırmızılı temsilcimizi desteklemek için Paris'e gelen Türk taraftarlar, Fransız holiganların saldırılarına ve taşkınlıklarına maruz kaldı.

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Ancak Galatasaraylı taraftarlar da sonunda yanıt vermek zorunda kaldı. Karşılarında bu kez "Kaçmayın ulan" naralarıyla üzerlerine gelen Türk taraftarları gören Fransız holiganlar, çareyi ara sokaklara kaçmakta buldu.

Galatasaray taraftarı PSG’lileri kovaladı: Kaçmayın lan

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