Galatasaray taraftarı PSG’lileri kovaladı: Kaçmayın lan

Şampiyonlar Ligi A gurubunda son maçını Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla deplasmanda oynayan sarı kırmızılı temsilcimizi desteklemek için Paris'e gelen Türk taraftarlar, Fransız holiganların saldırılarına ve taşkınlıklarına maruz kaldı.
Fransa'da G.Saray taraftarına çirkin saldırı
PSG'LİLERİ KOVALADILAR: "KAÇMAYIN ULAN"
Ancak Galatasaraylı taraftarlar da sonunda yanıt vermek zorunda kaldı. Karşılarında bu kez "Kaçmayın ulan" naralarıyla üzerlerine gelen Türk taraftarları gören Fransız holiganlar, çareyi ara sokaklara kaçmakta buldu.