Galatasaray taraftarı PSG’lileri kovaladı: Kaçmayın lan

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Hakem hataları yüzünden 7-8 puan az aldıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sivasspor maçı zor olacak. Bizim için dönüm noktası ama kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ali Koç: Sivasspor maçı bizim için dönüm noktası

Joao Paulo'nun menajeri: Beşiktaş bize teklif yaptı

Trabzonspor, TFF'nin Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rahatça transfer yapabilmesi için sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına tepki gösterdi.

Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi, beklenenin aksine daha iyi bir hava bekliyor.

Fenerbahçeli Vedat Muriç, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda bir taraftardan gelen "Çiğ etle mi beslendin?" sorusuna esprili bir şekilde "ben nasıl çiğ et yiyeyim" yorumunda bulundu.

Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'te oynanacak maç öncesi Porte de Saint-Cloud'da bir araya gelen Galatasaray taraftarlarına saldırdı.

1 Muslera'nın aile pozu Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

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3 Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

4 Vedat Muriç'e İtalya'dan teklif var Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun, 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.

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6 Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

7 Arda'nın Galatasaray'a dönüş yolu kapandı Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Ancak Terim'in, bu transferi veto ettiği öğrenildi.

8 Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Ansu Fati, İnter maçında kaydettiği galibiyet golüyle, Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

9 Elneny cuma namazı sonrası Bakara Suresi'ni okudu Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı Mohamed Elneny, cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu. 27 yaşındaki futbolcu o anları Instagram hesabından paylaştı.