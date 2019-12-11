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Galatasaray taraftarına saldıran PKK'lının sonu

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Galatasaray'ı ağırladığı maç öncesi Fransızlar, sarı-kırmızılı taraftarlara saldırdı. Türk taraftarlar PKK sempatizanlarına hadlerini bildirdi.

| Haber Merkezi
Galatasaray taraftarına saldıran PKK'lının sonu
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'nde PSG'ye konuk olduğu karşılaşma öncesi Paris sokakları karıştı.

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150-200 kadar Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'te oynanacak maç öncesi Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı.

Fransa'da yaşayan PKK sempatizanları da temsilcimize destek olmak için Paris'e giden sarı-klırmızılı taraftarlara çirkin saldırılarda bulundu. 

Türk taraftarlar Paris'te PKK yandaşlarını dövdü - VİDEO

Galatasaray taraftarları da terör örgütü PKK'ya destek verenlere aynı şekilde karşılık verdi. Bir PKK'lının son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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