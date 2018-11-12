Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği protesto yürüşüyü bu akşam gerçekleştirildi.

Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki
Yorum Yap

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fenebahçe ile derbi maçı oynadı. Mücadelenin sonunda çıkan olaylar sonrasında PFDK'ya sevk edilen oyuncular oldu.

AĞIR CEZALAR VERİLDİ

Açıklanan PFDK kararlarıyla, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş; futbolculardan Ryan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e ağır cezalar verildi.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Türkiye Futbol Federastonunu protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

TFF ALEYHİNDE TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan'ın düzenlediği yürüyüş bu akşam düzenlendi. Taksim meydanında buluşan taraftarlar, TFF aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM