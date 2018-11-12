Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki

Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve Başakşehir maçının devre arasında yemek yiyen Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği protesto yürüşüyü bu akşam gerçekleştirildi.

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı. Taraftarlar ise Aykut Kocaman'ın gelmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası Fransız muhabir Patrick Guillou ile kavga ettiğini doğruladı.

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Valbuena'nın sözleşmesindeki özel madde

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabilir. 10 maç daha oynarsa Fransız futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzayacak.