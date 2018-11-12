Galatasaray taraftarından TFF'ye tepki

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fenebahçe ile derbi maçı oynadı. Mücadelenin sonunda çıkan olaylar sonrasında PFDK'ya sevk edilen oyuncular oldu.
AĞIR CEZALAR VERİLDİ
Açıklanan PFDK kararlarıyla, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş; futbolculardan Ryan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e ağır cezalar verildi.
YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
Bunun üzerine Galatasaray taraftarı Türkiye Futbol Federastonunu protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
TFF ALEYHİNDE TEZAHÜRATLAR YAPILDI
Sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan'ın düzenlediği yürüyüş bu akşam düzenlendi. Taksim meydanında buluşan taraftarlar, TFF aleyhinde tezahüratlarda bulundu.