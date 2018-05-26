1 Ali Koç: Başkanımız, benim için FETÖ projesi diyor Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, Muğla'da 'Fenerbahçeliyiz Bodrum Buluşması' etkinliğinde başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik ithamlarına yanıt verdi.

2 Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı Sarı kırmızılı kulübün taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğu İstiklal Caddesi'nde kutladı.

3 Zidane: Finalde favori değiliz Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, kendilerini mücadelenin favorisi olarak görmekdiklerini söyledi.

4 Gomis: Türkiye inanılmaz bir ülke Ülkemizin aday olduğu EURO 2024 organizasyonuna destek olan Bafetimbi Gomis "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır." dedi.

5 Klopp: Salah'a saygı duymanız gerekiyor Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Salah'ın oruç tutmasıyla ilgili gelen bir soruya, "Buna saygı duymanız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

6 Fenerbahçe Ferreyra'yı transfer ediyor Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna Ligi gol kralı Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan golcü futbolcunun olumlu cevap vermesi bekleniyor.

7 Beşiktaş'ın Talisca planı Beşiktaş yönetimi, Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanarak başka bir kulübe satmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızın yerine düşündüğü isim ise Shaktarlı Bernard.

8 Emre Mor Galatasaray'a haber yolladı B.Dortmund'un ardından Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a transfer olmak istiyor.

9 Fatih Terim'e yıllık 10 milyon euro Çin'in Dalian Yifang takımı, Fatih Terim'i takımın başına getirmeyi planlıyor. Çinlilerin tecrübeli teknik adama yıllık 10 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.