Taraftar oluşumu ultrAslan'ın organize ettiği şampiyonluk kutlamasında taraftarlar, İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi.
Tramvay yolu boyunca iki taraflı dizilen taraftarlar, hep birlikte meşale yaktı. Marşların ve şarkıların söylendiği kutlamalar, büyük coşkuya sahne oldu.
Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı
Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı
Taraftarların yaktığı meşalelerin ışığı ve dumanı, İstanbul'un farklı yerlerinden de görüldü.
Öte yandan Taksim Meydanı'na ve tünele doğru yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafını güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatan polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca yoğun güvenlik önlemi aldı.