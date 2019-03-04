Galatasaray taraftarları takıma destek oldu

Galatasaray, Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yolunda son 10 haftalık dilime girilirken, sarı-kırmızılı camia her şeye rağmen takıma destek oluyor. Bu sabaha karşı yüzlerce taraftar havalimanına Galatasaray'ı karşılamaya gitti.

İMPARATOR FATİH TERİM SESLERİ

Atatürk Havalimanı'na Galatasaray'ı karşılamaya giden taraftarlar şampiyonluğa inançlarını takıma hissettirmek için tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ilk olarak Fatih Terim lehine, "Bir günde kral olmadık. Bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde bağırdı.

Taraftarlar sonrasında ise, "Her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın. Başka yolu yok bunun" tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Taraftardan Diagne'ye tepki - İZLE

BİR GRUP DİAGNE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Galatasaray kafilesi Erzurum'da havaalanına girerken bir grup taraftar Diagne'ye tepki gösterdi.

Erzurum Havalimanı'nın girişinde bir taraftarın Senegalli futbolcuya, "13 milyon euro sana verdim. Diagne sen kimsin" dedikten sonra küfür ettiği ekranlara yansıdı.