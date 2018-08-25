Galatasaray Tarık'a kulüp arıyor

Eskişehirspor'dan 2014 yaz transfer döneminde 4 milyon 750 bin euroya Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal için kulüp aranıyor.

ALBAYRAK, ANADOLU TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Sarı-kırmızılı ekibe geldiği günden beri düzenli forma şansı bulamayan, kadro dışı bırakılan Tarık Çamdal Galatasaray'dan ayrılmaya yanaşmıyor.

Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın elden çıkarılması için yoğun bir telefon trafiği yaşanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Anadolu kulüpleriyle her gün temas halinde.

Transferin bitimine 6 gün kala Galatasaray'da Tarık Çamdal elden çıkarılmak isteniyor. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tarık Çamdal için kulüp aranırken oyuncunun 1.6 milyon euro kazanması transferi zorlaştırıyor.

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek.