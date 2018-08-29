Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kez takımdan bir ismi gönderdi.

Tudor dönemiyle çıkış yakalayan ve Galatasaraylı taraftarın sevgisini kazanan Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımla çalışmalara dahi çıkmadı.

SAKATLIĞINI BAHANE EDEREK ÇALIŞMALARA KATILMADI

Ndiaye'nin Stoke City'e kiralanması ve Fernando'nun sakatlanmasının ardından Galatasaray orta sahada büyük sıkıntı yaşadı. Bu dönemde sorumluluk almak yerine ayağındaki ağrıları bahane ederek çalışmalara katılmayan Tolga Ciğerci'nin, transfer dönemi kapanmadan sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamalarda da Tolga'nın sakatlığını bahane ettiği söylenmişti.

MAAŞINDAN TASARRUF SAĞLANDI

Sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Tolga'nın yıllık alacağı 2 milyon euronun, 1.925 milyon euro ödenmeyecek.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."