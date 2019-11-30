Galatasaray, Trabzon'a karşı 3'lü oynayacak

Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'e yenilen, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'le berabere kalarak Avrupa'da devam etme şansını mucizelere bırakan Galatasaray, rotayı lige çevirdi.

SAVUNMADA ÖNLEM ALDI

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde olan sarı-kırmızılı takım, Trabzon deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karadeniz ekibiyle oynadığu son 5 deplasman maçını kaybeden Galatasaray, yarın da kaybederse zirveden iyice uzaklaşabilir.

Fatih Terim, yarın oynanacak mücadelede takımını 3'lü savunmayla sahaya sürecek. Kritik maçlarda denediği ve başarılı olduğu taktiği Trabzon'da da uygulayacak olan Terim, savunmayı Marcao, Ahmet ve Donk'tan oluşturacak. Beklerde ise Mariano ve Nagatomo yer alacak.

Orta sahada Lemina-Ömer Bayram ikilisini bozmayı düşünmeyen deneyimli hoca, Feghouli, Belhanda ve Adem Büyük'le gol arayacak.

Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda Trabzonspor'u 3'lü savunmayla durdurup, hızlı hücumlarla maçı kazanacaklarını söyledi.

Trabzon'da oynanan son 5 maç:

2014-15: Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray

2015-16: Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray

2016-17: Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray

2017-18: Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray

2018-19: Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray