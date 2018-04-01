Galatasaray-Trabzonspor - CANLI SKOR

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51' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Trabzonspor
40' Galatasaray ilk yarının son dakikalarına doğru baskısını yeniden artırdı.
31' Galatasaray etkili geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onur Kıvrak kontrol etti.
23' Burak Yılmaz çaprazdan vuruşunu yaptı, Muslera'nın kurtarışında top kornere gitti. Kullanılan korner sonrasında tehlikeli gelen pozisyonda Muslera topu ceza alanı dışına tokatladı.
18' Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topta ceza alanı çaprazında müsait bir pozisyon yakalayan Selçuk İnan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
15' Golü erken bulan Galatasaray, bu dakikalarda orta sahada top yaparak oyunun kontrolünü sağlamak istiyor.
7' GOL.... Galatasaray 1-0 Trabzonspor (Feghouli)
5' Galatasaray rakip yarı alanda baskıyla başladı, Trabzonspor sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.
1' Haftanın en kritik maçında ilk düdük çaldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de 54 puanı bulunan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.
42 puanda bulunan bordo-mavili ekip ise zorlu Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak Avrupa'ya gitme şansını sürdürmeyi planlıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz