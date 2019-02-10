Galatasaray-Trabzonspor - CANLI SKOR

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20' GOL... Galatasaray 1-0 Trabzonspor (Diagne)

Galatasaray, penaltı kazandı... Onyekuru, cezasahasına girip, kaleci Arda'yı geçerken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

16' Bu kez Trabzonspor etkili geldi. Rodallega karşı karşıya vuruşu yaptı Muselara kurtardı.

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası oldukça tempolu geçti.

5' Galatasaray bu kez Onyekuru ile etkili geldi. Soldan yaptığı vuruşa kimse dokunamadı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı. Diagne kaleci Arda ile karşı karşıya kaldı ve yakın mesafeden vuruşu yandan dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Haftanın en kritik maçı geldi çattı...

Galatasaray, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor ise hedef, iç sahada mağlup ettiği ezeli rakibini deplasmanda da yenerek puanını 36'ya yükseltmek.





İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

